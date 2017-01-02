Ani bir kararla 4 çocuğunu da alıp Bali'ye taşındı!

Bir dönem Survivor'da da yarışan ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede, 4 çocuğunu da yanına alarak Endonezya'ya bağlı Bali adasına taşındı.

Magazin - 03 Ocak 2017 03:00
Ani bir kararla 4 çocuğunu da alıp Bali'ye taşındı!
Bennu Gerede, Hürriyet'e verdiği röportajda geçen yaz aldığı bu radikal kararını şu sözlerle açıkladı;

"Bali, ilk ayak bastığım andan beri beni kabul edip sevgi ile kucakladı. Hiç yadırgamadım ve yadırganmadım. Sanki hep burada hayatımı geçirmişim. İnsanları bana hiçbir zaman bir turist olarak bakmadı. Anında uyum sağladım. Bali’ye yerleşmeden önce, annem ve bir önaraştırma yapmaya geldik. Âşık olduk ve “Burası çocukların ve bizim hayatımıza inanılmaz bir tecrübe katar” dedik. Türkiye’de bir çarkın içindeydik, sanki bir çıkmaz yol, bir kısırdöngü. Bu monoton durumu kırmak gerekiyordu. Şu anki okullarında çok daha az öğrenci var, hocaları birebir çocuklarım ile ilgileniyor ve bu benim için inanılmaz bir lüks! Motor ile okula gidebiliyorlar, her gün o tropik doğanın içinden geçiyorlar, yollardaki manzaraların her biri bir hayat hikâyesi anlatıyor. Bir tablo gibi... Bu anılar ve görüntüler hayat boyu akıllarına işlenmiş olacak."

İşte ailenin Bali'deki fotoğrafları;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Bennu Gerede çocuklarıyla Bali'ye taşındı

Bennu Gerede çocuklarıyla Bali'ye taşındı
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Bağlantılar: Bennu Gerede

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