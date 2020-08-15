Anıl Piyancı büyük bir hitle karşınızda: Döndüm Durdum

Türkçe rap müziğin en başarılı isimlerinden Anıl Piyancı, yeni teklisi “Döndüm Durdum”u Universal Müzik Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.

15.08.2020 11:46 Kültür-Sanat

Anıl Piyancı büyük bir hitle karşınızda: Döndüm Durdum Yönetmenliğini Silvyo Behmoaras’ın yaptığı klibiyle de dikkat çeken “Döndüm Durdum”, enerjik melodisi ve sözleriyle özellikle yaz aylarında adından bir hayli söz ettirecek.

Bestesi Anıl Piyancı ve Can Volkan imzası taşıyan şarkının sözleri Anıl Piyancı’ya; aranjman ve mix'i Can Volkan'a, mastering'i de Lex Barkey'e ait.

“Döndüm Durdum” u tam bir karantina şarkısı olarak tanımlayan Anıl Piyancı, “Kendi paranoyalarımı, kabuslarımı anlattım. Yerimizde sayıp durduğumuz ve uyuyamadığımız gecelerden ve paranoyalardan bahsettiğim bir şarkı” dedi.

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