Anıl Piyancı ve Dianz’dan Nefis Bir Düet: 'En Büyüğü'

Müzisyen Dianz (Efecan Dianzenza), adını 2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile geniş kitlelere duyurmuştu. Dianz, ‘En Büyüğü’ ile de hip hop sahnesindeki yerini sağlamlaştırma niyetinde. ‘En Büyüğü’nün sözleri Anıl Piyancı ve Dianz’a, bestesi ve aranjmanı Berkay Duman’a, mix ve mastering’i de Can Volkan’a ait.2006’dan bu yana çalışmalarıyla kitlesini genişleten ve ülkenin en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Anıl Piyancı, 2006’da, yani 16 yaşında ”Yeşil Oda” ismi ile bilinen rap müzik stüdyosunu kurdu ve o günden sonra kendini tamamen müziğe adadı. Kurulduğu dönemde Türkiye’nin tek rap müzik stüdyosu olarak çalışan Yeşil Oda’nın, Türkiye’deki hip hop kültürünün gelişimine katkısı da oldukça büyük oldu.