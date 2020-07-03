Anıl Piyancı’dan yeni şarkı: "Aklımı kaçırdım!"

Yönetmenliğini Silvyo Behmoaras’ın yaptığı animasyon klibiyle de dikkat çeken “Aklımı Kaçırdım”, enerjik melodisi ve sözleriyle özellikle yaz aylarında adından bir hayli söz ettirecek.Bestesi Anıl Piyancı ve Can Volkan imzası taşıyan şarkının sözleri Anıl Piyancı’ya; aranjman, mix ve mastering’i de Can Volkan’a ait.2006’dan bu yana çalışmalarıyla kitlesini genişleten ve ülkenin en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Anıl Piyancı, 2006’da, yani 16 yaşında ”Yeşil Oda” ismi ile bilinen rap müzik stüdyosunu kurdu ve o günden sonra kendini tamamen müziğe adadı. Kurulduğu dönemde Türkiye’nin tek rap müzik stüdyosu olarak çalışan Yeşil Oda’nın, Türkiye’deki hip hop kültürünün gelişimine katkısı da oldukça büyük oldu.