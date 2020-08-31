'Anne' dizisi Japonya'da!

MedYapım ve MF yapım tarafından uyarlanan; başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız’ ın paylaştığı dizi 10 bölümlük Japon yapımı "Mother’’ dizisinden uyarlanmıştı. ‘’Mother’’ dizisinin Japon yapımcısı Hisashi Tyugiya, "Anne’’nin Japonya’da yayına girmesinden çok mutlu olduğunu belirtti. ‘’İlk defa bir Japon dizisi uyarlandı ve dünya çapında büyük bir başarı kazandı. Bu başarıda Türk prodüksiyonun kalitesinin, başarılı oyuncuların ve ilgi çekici senaryosunun önemi büyük." dedi.Dizinin Türk yapımcıları Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan da bir Japon dizisinden uyarlanan ‘’Anne’’nin Japonya’ ya satılmış olmasından dolayı çok gurur duyduklarını belirttiler. Geçen yıl Hizmet İhratcatçıları Birliği’nden yurt dışına en çok ihraç edilen dizi ödülünü alan ‘’Anne’’, Japon televizyonlarında yayınlanan ilk Türk dizisi olma özelliği de taşıyor.