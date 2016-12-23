Anne Sabancı'dan Hadise'ye veto!

Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?
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Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları konuşulan sosyetik çapkın ile seksi popçunun kaçamak gecesinin ortaya çıkmasıyla anne Sabancı, kolları sıvadı. 25 yaşındaki oğlundan 7 yaş büyük popçuyu sosyal medyada takip eden Arzu Hanım, hem dedikodulara mahal vermemek hem de bu ilişkiyi onaylamadığını göstermek için Hadise'yi instagram'da takipten çıkardı. Başkan Yardımcılığı'nı yürüttüğü MİKA-DER (Minik Kalplerle Ele Ele Derneği)'in çeşitli projeleri için daha önce birkaç organizasyonda Hadise'yle bir araya gelen Arzu Sabancı, ünlü popçunun yardımseverliğine övgüler yağdırmıştı. Hadise'yle aralarında sıcak bir diyalog oluşan Arzu Sabancı, söz konusu oğlunun mürüvveti olunca adeta buz kesti. Arzu Hanım'dan veto yiyen Hadise'nin bundan sonra MİKA-DER yararına düzenlenen projelerde yer alıp almayacağı da şimdiden merak konusu oldu.
Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması
Hadise ile Hakan Sabancı Miami'de tatil bile yapmış
Kaynak:takvim.com.tr