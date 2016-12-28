“Anne” zirvede

Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ile sergilediği başarılı oyunculukla tüm Türkiye’nin kalbine taht kuran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın paylaştığı “Anne”, dün akşam Star’da onuncu bölümüyle ekrana geldi.

Dizi - 28 Aralık 2016 11:24
“Anne” zirvede
Anne, dün akşam yayınlanan bölümle ekrana kilitledi...

Dizi, AB, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Anne, AB izleyici kitlesinde 11.03 reyting ve %25.38 izlenme payı; ve 20+ABC1’de 11.30 reyting ve %23.99 izlenme payıyla ilk 100 sıralamasında birinci oldu.

Turna’ya ne oldu?

İlgiyle izlenen dizi bu hafta final sahnesiyle çok konuşuldu.
Meral Çetinkaya’nın diziye girişi ve Zeynep’in Turna’yı bulmak için gittiği evde yaşananlar izleyiciyi şoke etti.

Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın, yönetmenliğini Merve Girgin’in üstlendiği; senaryosunu Berfu Ergenekon, Elif Asılkefeli Yeter ve Banu Tekcan’ın kaleme aldığı “Anne” her Salı 20.00’de Star’da.

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