“Anne” zirvede

Dizi - 28 Aralık 2016 11:24

Anne, dün akşam yayınlanan bölümle ekrana kilitledi...Dizi, AB, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.Anne, AB izleyici kitlesinde 11.03 reyting ve %25.38 izlenme payı; ve 20+ABC1’de 11.30 reyting ve %23.99 izlenme payıyla ilk 100 sıralamasında birinci oldu.Turna’ya ne oldu?İlgiyle izlenen dizi bu hafta final sahnesiyle çok konuşuldu.Meral Çetinkaya’nın diziye girişi ve Zeynep’in Turna’yı bulmak için gittiği evde yaşananlar izleyiciyi şoke etti.Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın, yönetmenliğini Merve Girgin’in üstlendiği; senaryosunu Berfu Ergenekon, Elif Asılkefeli Yeter ve Banu Tekcan’ın kaleme aldığı “Anne” her Salı 20.00’de Star’da.