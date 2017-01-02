Antalya Havalimanı’nda yaşanan hareketlilikle ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şahsın Suriyeli değil, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Yetkililer şunları söyledi: “Olayın terörle ilgisi yok. Tamamen adli bir vaka. Şahıs dün akşam uçağı kaçırdığı için havalimanında olay çıkarıyor ve gözaltına alınıyor. Daha sonra bazı psikolojik sorunları olduğu tespit ediliyor ve ailesine tespit ediliyor. Sabah havalimanına tekrar gelen şahıs birden koşmaya başlayınca yeniden gözaltına alınıyor. Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edildi. Panik yaratacak hiçbir durum yok.
Kaynak:hurriyet.com.tr
Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay...
Antalya Havalimanı’nda hareketlilik yaşanmasına neden olan olayın, psikolojik sorunları olan bir şahsın uçağı kaçırması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Dün akşam havalimanına gelerek olay çıkartan ve gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından ailesine teslim edilerek serbest bırakıldı. Bu sabah tekrar havalimanına gelen şahıs, üzerinde bomba olduğunu söyleyip bağırınca yeniden gözaltına alındı.Yaşam - 02 Ocak 2017 10:40
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