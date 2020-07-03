Arda Turan: "Artık 4 kişilik aile olduk"

Maslak'ta özel bir hastaneden çıkış yaparken görüntülenen Arda Turan ile Aslıhan Doğan, yeni doğan çocukları Asil Aslan'ın görülmemesi için pusetin üstünü örtüyle kapattı. Arda Turan, “Çok mutluyum. Aslıhan’a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilemez duygular yaşattı. Artık 4 kişilik bir aileyiz” dedi.