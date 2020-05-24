Arda Turan bu kez de Kurban Bayramı'nı kutladı!

Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için çektiği videoda "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım" diyerek büyük bir gafa imza atmıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada ünlü futbolcuyla ilgili pek çok paylaşım yapılmıştı. Bir kesim Turan'ın gafını ti'ye alırken bir kesim ağır bir şekilde eleştirmişti.Arda Turan da yeni bir paylaşım yaparak "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar" ifadelerini kullanmıştı.Yaşananların ardından Arda Turan da kendisini ti'ye aldı. Futbolcu Ramazan Bayramı'nı kutlamak yerine Instagram'ın hikaye bölümünden "Kurban Bayramınız mübarek olsun" mesajını paylaştı.