Arda Turan, Cansu Taşkın'ın peşinde!

Sosyal medya bunu konuşuyor! Ebru Şallı ve Arda Turan...
İddiaya göre, Taşkın'la geçen yaz Çeşme'de tanışan Turan, Instagram üzerinde ünlü mankene direkt mesaj atarak numarasını istedi. Cansu Taşkın'la Instagram'dan mesajlaşan milli futbolcunun güzel mankeni Barcelona'ya davet ettiği söyleniyor.
Cansu Taşkın: Ronaldo ile irtibat halindeyiz
Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şallı'nın Instagram hesabının hack'lenmesiyle Şallı ve Turan'ın özel yazışmaları ortaya çıkmıştı.
Cansu Taşkın daha önce de Cristiano Ronaldo ile Instagram yazışmaları basına sızmıştı. Ronaldo, ünlü modelden numarasını istemiş ve Madrid'e davet etmişti.
İşte ikili arasında Instagram üzerinden geçen diyalog...