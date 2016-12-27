Arda Turan, Cansu Taşkın'ın peşinde!

Aslıhan Doğan'la ilişkisini noktalayan Arda Turan'ın yeni gözdesinin Cansu Taşkın olduğu iddia edildi.

Magazin - 27 Aralık 2016 20:15
Arda Turan, Cansu Taşkın'ın peşinde!
Evlilik yolunda ilerlediği Aslıhan Doğan'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Arda Turan, adı son zamanlarda Ebru Şallı ve Didem Soydan'la birlikte anılmıştı. Taraflar bu söylentileri yalanlarken şimdi de Arda Turan'ın, bir dönem Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile flört eden Cansu Taşkın'ın peşinde olduğu ileri sürüldü.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Ebru Şallı ve Arda Turan...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Ebru Şallı ve Arda Turan...




İddiaya göre, Taşkın'la geçen yaz Çeşme'de tanışan Turan, Instagram üzerinde ünlü mankene direkt mesaj atarak numarasını istedi. Cansu Taşkın'la Instagram'dan mesajlaşan milli futbolcunun güzel mankeni Barcelona'ya davet ettiği söyleniyor.


Cansu Taşkın: Ronaldo ile irtibat halindeyiz

Cansu Taşkın: Ronaldo ile irtibat halindeyiz



Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şallı'nın Instagram hesabının hack'lenmesiyle Şallı ve Turan'ın özel yazışmaları ortaya çıkmıştı.


Cansu Taşkın daha önce de Cristiano Ronaldo ile Instagram yazışmaları basına sızmıştı. Ronaldo, ünlü modelden numarasını istemiş ve Madrid'e davet etmişti.

İşte ikili arasında Instagram üzerinden geçen diyalog...
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
  • Yılbaşı partisine ünlü yağmuru!
  • Kenan Doğulu bakın ne yaptı?
  • Survıvor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Survivor için geri sayım başladı!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • “Anne” zirvede
  • Geccelerde beraber eğlendiler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem'e Kenan'ın hediyesi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!