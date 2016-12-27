Arda Turan, Cansu Taşkın'ın peşinde!

Magazin - 27 Aralık 2016 20:15

Sosyal medya bunu konuşuyor! Ebru Şallı ve Arda Turan...

Cansu Taşkın: Ronaldo ile irtibat halindeyiz

Evlilik yolunda ilerlediği Aslıhan Doğan'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Arda Turan, adı son zamanlarda Ebru Şallı ve Didem Soydan'la birlikte anılmıştı. Taraflar bu söylentileri yalanlarken şimdi de Arda Turan'ın, bir dönem Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile flört eden Cansu Taşkın'ın peşinde olduğu ileri sürüldü.İddiaya göre, Taşkın'la geçen yaz Çeşme'de tanışan Turan, Instagram üzerinde ünlü mankene direkt mesaj atarak numarasını istedi. Cansu Taşkın'la Instagram'dan mesajlaşan milli futbolcunun güzel mankeni Barcelona'ya davet ettiği söyleniyor.Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şallı'nın Instagram hesabının hack'lenmesiyle Şallı ve Turan'ın özel yazışmaları ortaya çıkmıştı.Cansu Taşkın daha önce de Cristiano Ronaldo ile Instagram yazışmaları basına sızmıştı. Ronaldo, ünlü modelden numarasını istemiş ve Madrid'e davet etmişti.