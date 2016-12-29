Arda Turan'dan Çin'e mi gidiyor? İlk kez konuştu...

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, NTV Spor'da katıldıkları programda önemli açıklamalarda bulundu.

Spor - 30 Aralık 2016 00:42
Arda Turan'dan Çin'e mi gidiyor? İlk kez konuştu...
Barcelona forması giyen Arda Turan hakkında çıkan Çin iddialarına cevap verirken, Burak Yılmaz da Türkiye'ye dönmeyeceğini bir kez daha dile getirdi.


ARDA TURAN'DAN ÇİN CEVABI GELDi

Son günlerde Çin'e gideceği konuşulan Arda Turan konu hakkında ''Çin'den teklif geldiği, konuşulduğu söyleniyor. Benim haberim yok, bu iş böyledir zaten. Dünyanın en büyük kulübündeyim'' ifadelerini kullandı.

Arda ayrıca Barcelona'daki günlerini de enlatırken ''Ben Barcelona için önemli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. İnsanlar isteseler de, istemeseler de buna saygı duymayı öğrenecek. Bizde 24 oyuncu da kendini o takımın ilk 11 oyuncusu gibi hissediyor. Bir bakarsın en önemli maçta 11'desin, bir maçta kadroda olmazsın. Bizde 24 kişilik bir futbolcu grubu, kupaları kazanmaya çalışan. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum'' dedi.

BURAK YILMAZ: ''DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz da geleceği hakkında konuşurken ''Ben net söyledim, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Anlamıyorum zaten, gelince git, gidince gel diyorlar'' şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu da Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulunurken; ''Barcelona Arda'yı gönderdiğinde, yerine koyacağı oyuncuyu kolay kolay bulamaz. Ben böyle düşünüyorum'' dedi.

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EMRE'DEN ARDA İÇİN 'ÇİN POTU'' GELDİ...

Rıdvan Dilmen'in, ''Emre kaç yıl daha oynar?'' sorusuna Burak Yılmaz, ''Şimdi Premier Lig hedefimiz var'' dedi. Ancak o esnada Emre Belözoğlu, hakkında Çin'e transfer olacak haberleri çıkan Arda'yı da işin içine katarak, ''Bu iki arkadaşımız beni Çin'e götürecekler'' dedi. Rıdvan Dilmen'in, ''İki arkadaşımız derken'' hatırlatması üzerine de Emre Belözoğlu, ''Pardon'' dedi. Burak Yılmaz ise "Pot kırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:hurriyet.com.tr
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