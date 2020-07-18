'Arıza' dizisinden ilk kareler yayınlandı!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile “Arıza” dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Dizinin sevilen başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan yeni sezonda ekrana gelecek “Arıza” için ilk kez birlikte kamera karşısına geçecekler.Mütevazı ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ile babası karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatlarını konu alan “Arıza”nın çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak.“Arıza” yeni sezonda Show TV’de yayınlanacak.