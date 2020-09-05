'Arıza' için geri sayım!

Ekran için gün sayan dizinin afişi de yayınlandı. Afişte yer alan duruşlarıyla göz dolduran ikili tutkulu ama bir o kadar imkansız bir aşkın kahramanı olacaklar.Tolga Sarıtaş, ailesine düşkün, hayatını sevdiklerine adamış dürüst bir adam olan Ali Rıza karakteriyle, Ayça Ayşin Turan ise babasının karanlık dünyasından uzak durmaya çalışan başarılı doktor Halide olarak izleyici karşısına çıkacak.Beğeni toplayan afişi ile heyecan yaratan “Arıza” nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile 13 Eylül Pazar akşamı Show TV’de başlıyor!