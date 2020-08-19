"Arıza"dan heyecan dolu ilk tanıtım!

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Burak Demir, Ergun Kuyucu, Fatih Dokgöz, Gökay Müftüoğlu, Sıla Gözüm ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Arıza’nın tanıtımı kısa sürede büyük ilgi gördü.Tanıtımda yer alan görüntüler, Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin’in hayranları arasında beklentiyi arttırırken Arıza dizisi için ise nefesler tutuldu, geri sayım başladı.“Arıza” nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile Eylül'de Show TV’de!İşte Arıza'nın ilk tanıtımı: