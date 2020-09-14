'Arıza'nın heyecan dolu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Haşmet Gürkan'ın 61. yaş günü, Fuat Ersoylu tarafından verilen ihtişamlı bir davetle kutlandı. Haşmet Gürkan'ın Van'da doktorluk yapan biricik kızı Halide de babasının doğum günü için İstanbul'a geldi. Fuat Ersoylu'nun oğlu Burak'ın ise bu kutlamada planları başkaydı. Halide'ye olan duygularını söyleyip ona evlenme teklif etmeyi planlıyordu. Üstelik Halide'nin İstanbul'da kalması işin büyük bir iş teklifi de hazırlamıştı. Ancak işler Burak Ersoylu'nun istediği gibi gitmedi ve Halide teklifi kabul etmedi. Tüm bunların üzerine Burak ve abisi Murat'ın konuşmalarına şahit olan Halide öfkeden deliye döndü. Burak ile tartışan Halide daveti terk ederken, Burak da onun peşinden gitti. Halide uzaklaşmak için gördüğü ilk taksinin kapısını açtı; bu taksi Ali Rıza'nın taksisiydi. Burak, Halide'yi taksiden indirmeye çalışınca Ali Rıza olaya müdahale etti. Çıkan kavga giderek büyüdü. Ali Rıza, Burak'a tokat attı ve tüm adamlarını yerle bir etti.Bu kavga; Ali Rıza ve Halide'nin hayatında dönüm noktası oldu. Ali Rıza'nın Burak'a attığı tokadın görüntüleri internete sızınca, Burak Ersoylu delirdi. Ali Rıza'nın mahallesinde ise kız kardeşi Nihan'ın düğün telaşı vardı. Halide, Burak'ın Ali Rıza'ya zarar vermesinden endişe ettiği için mahalledeki düğüne katıldı ancak olacakları engelleyemedi. Burak Ersoylu, Ali Rıza'nın izini buldu ve düğünü bastı. Çıkan kavgada Burak'ın silahının patlaması sonucu Nihan vurularak hayatını kaybetti. Ali Rıza ve ailesi düğün gününde yaşadıkları bu büyük acıyla adeta yıkıldı. Burak Ersoylu mahkemeden ceza almadan kurtulunca Ali Rıza için geriye tek bir seçenek kaldı; adaleti kendi sağlayacak ve Burak'ı öldürecekti. Kardeşi Nihan'ın hesabını sormak için Burak'ın peşine düşen Ali Rıza, saklandığı çiftliği buldu. Bütün korumaları etkisiz hale getirerek Burak Ersoylu'ya ulaştı. Aksiyon dolu finalde heyecan giderek artarken, Ali Rıza'nın Burak'a silah doğrulttuğu anlarda nefesler tutuldu. Ali Rıza tetiği çekecek ve kardeşinin intikamını alacak mıydı?Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!