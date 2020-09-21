Show TV’de ekrana gelen 03 Medya imzalı Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Mithat'ın Ali Rıza'ya karşı söylediği sözlerin gerilimi arttırdığı tanıtımda aksiyon dolu dövüş sahneleri nefes kesiyor. Burak Ersoylu'nun olduğu yere gelen ambulanslar dikkat çekerken, eline silah alan Haşmet'in neler yapacağı merak uyandırıyor.
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Arıza"nın 3. Bölüm 1.Tanıtımı:
'Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü çarpıcı gelişmeleri ve aksiyon dolu anlarıyla seyircileri ekran başına kilitledi. Arıza'nın yeni bölümünden ilk fragman da yayınladı...
21.09.2020 13:38 Dizi Galeri