Arıza'nın dün akşam ekrana gelen 4. bölümünde Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun’un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat’ın emniyette oldukları haberi geldi. Konsorsiyum üyeleri ise toplanarak Sabri’nin, Burak tarafından alınmasından duydukları rahatsızlığı ifade etti. Haşmet, Sabri’yi kurtaran Rıza ile yakınlaşmak istedi. Amacı Rıza’nın arkasında kimin olduğunu da öğrenmekti. A.Rıza’ya teşekkür etmek için durağa geldiğinde durak, Yaşarların silahlı saldırısına uğradı ve ortalık bir anda karıştı.
Bölüm sonunda ise Arıza'nın 5. bölümünden ilk sahne yayınlandı.
Arıza 5. Bölüm İlk Sahne | "Ali Rıza Altay benim sağ kolumdur"
'Arıza'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!
Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
05.10.2020 12:02 Dizi Galeri