'Arıza'ya sürpriz konuk!

Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. A.Rıza ve Burak Ersoylu mücadelesi sonucunda havaya uçan silahlarının hesabını sormaya gelen Cabir, Fuat Ersoylu’dan Halide’ye kadar herkesin hayatına etki edecek.Güçlü oyuncu kadrosu ve merak dolu gelişmeleriyle Arıza, Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV’de!