Arka Sokaklar'a flaş transfer!

Kanal D’nin 15 sezondur ilgiyle izlenen fenomen dizi “Arka Sokaklar”, kadrosuna kattığı ünlü isimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu Serhat Midyat, Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı.Midyat'ın hangi karakterle diziye dahil olacağı ise merak konusu oldu...