"Arka Sokaklar"a sürpriz konuk!

Ömür Gedik, gazetecilik ve şarkıcılıktaki başarısını ekranlara taşıdı.

Dizi - 28 Aralık 2016 03:00
"Arka Sokaklar"a sürpriz konuk!
Türkiye’nin en uzun soluklu ve sevilen polisiye dizisi ‘Arka Sokaklar' için kamera karşısına geçen Gedik, canlandırdığı Gökçe karakteri ile izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor. Daha önce "Çakallarla Dans" filminde de Şevket Çoruh ile birlikte rol alan Gedik, Çoruh ile ikinci kez aynı sahneleri paylaşmış oldu.


Söz ve müziğini kendi yaptığı "Ölümsüz Aşk" şarkısını rol gereği dizide seslendiren Gedik, "Arka Sokaklar ekibi ailem gibi oldu. Tüm ekibe ve rol arkadaşlarıma beni sette sevgiyle kucakladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Arka Sokaklar bitiyor mu?

Arka Sokaklar bitiyor mu?



Ömür Gedik'in rol aldığı bölüm 30 Aralık Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

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