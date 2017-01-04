Asena Atalay, Caner'in fotoğraflarını sildi!

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in sevgilisi Şükran Ovalı ile evlenmesi eski eşi Asena Atalay'ı çileden çıkardı. İlişkinin başladığını öğrendiğinde sinir krizi geçiren Asena bu kez de eski eşi ile olan paylaşımlarını sildi.

Dedikodu - 04 Ocak 2017 11:35
Asena Atalay, Caner'in fotoğraflarını sildi!
Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin'in Roma'da Şükran Ovalı ile evlenmesine eski eşi Asena Atalay tepki gösterdi. İkilinin aşk yaşamaya başladığını öğrendiğinde de sinir krizleri geçiren Asena Atalay bu kez de Caner'in fotoğraflarını sildi.

Asena Atalay 2016 yılının ilk günlerinde boşandığı Caner Erkin'in boşanma sürecinden kısa bir sonra Şükran Ovalı ile aşk yaşamasına sinirlenmiş ve hastanelik olmuştu. Eski eşi Asena'yı bu zorlu zamanında yalnız bırakmayan Caner Erkin bu kez de sevgilisi Şükran Ovalı'dan "Bir daha o kadınla görüşmeni istemiyorum. Ya o, ya ben" şeklinde rest görmüştü.

Ünlü çift 6 aylık ilişkilerini Roma'da kıyılan nikahla resmileştirdi ve dünyaevine girdi.

Bu evlilik sonrasında tüm gözler Asena Atalay'a çevrildi. Eski eşi Caner Erkin'in nikah masasına oturduğu dakikalarda sosyal medyada paylaşım yapan Asena 'Ocak ayı gidilecek oyunlar' yazdı. Asena ardından da, eski eşi ile birlikte etiketlendikleri fotoğrafları hesabından kaldırdı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DEDİKODU HABERLERİ

  • Ayrılık nedeni ihanet mi?
  • Nerede oturacakları belli oldu!
  • Cem ve Ebru Şallı'nın aşk yuvası
  • Meryem Uzerli’den yılbaşı vetosu
  • 3 haftadır görüşmüyor!
  • Set kavgasında şok iddia!
  • Sabancı'dan Hadise'ye kötü haber!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Ebru Gündeş, ABD’ye uçacak
  • Elçin Sangu 2 aylık hamile mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler