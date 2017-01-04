Asena Atalay, Caner'in fotoğraflarını sildi!

Dedikodu - 04 Ocak 2017 11:35

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin'in Roma'da Şükran Ovalı ile evlenmesine eski eşi Asena Atalay tepki gösterdi. İkilinin aşk yaşamaya başladığını öğrendiğinde de sinir krizleri geçiren Asena Atalay bu kez de Caner'in fotoğraflarını sildi.Asena Atalay 2016 yılının ilk günlerinde boşandığı Caner Erkin'in boşanma sürecinden kısa bir sonra Şükran Ovalı ile aşk yaşamasına sinirlenmiş ve hastanelik olmuştu. Eski eşi Asena'yı bu zorlu zamanında yalnız bırakmayan Caner Erkin bu kez de sevgilisi Şükran Ovalı'dan "Bir daha o kadınla görüşmeni istemiyorum. Ya o, ya ben" şeklinde rest görmüştü.Ünlü çift 6 aylık ilişkilerini Roma'da kıyılan nikahla resmileştirdi ve dünyaevine girdi.Bu evlilik sonrasında tüm gözler Asena Atalay'a çevrildi. Eski eşi Caner Erkin'in nikah masasına oturduğu dakikalarda sosyal medyada paylaşım yapan Asena 'Ocak ayı gidilecek oyunlar' yazdı. Asena ardından da, eski eşi ile birlikte etiketlendikleri fotoğrafları hesabından kaldırdı.