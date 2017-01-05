Asena Atalay resti çekti! "Caner Erkin'in haberini sunmam"

Geçtiğimiz yıl içerisinde Asena Atalay'dan boşanan Caner Erkin 2 Ocak'ta Şükran Ovalı ile nikah masasına oturdu.

Dedikodu - 05 Ocak 2017 09:40
Asena Atalay resti çekti! "Caner Erkin'in haberini sunmam"
Roma'da dünyaevine giren çiftin nikah fotoğrafları basına servis edildi. 3 gündür magazinde konuşulan evlilik haberleri Asena Atalay'ın da gündemine geldi. Kanal D'de magazin haberleri sunan Asena Atalay, yapımcıya resti çekti ve "Caner'in haberini sunmam" dedi. Bağlı olduğu BES Yapım'la görüşen Asena Erkin, "Oğlum Çınar'ın mutluluğunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner'in haberini mümkünse sunmak istemiyorum" dedi. Bunun üzerine evlilik haberi Asena'nın sunduğu bölümlerden çıkartılıp, programın 'magazin turu' bölümüne alındı. Asena boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Caner gün gelir aşık olabilir ama programda bu haberi sunmam.

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