Asena Tuğal ile Şahin Irmak sonunda evleniyor
Rol aldığı "Kertenkele Yeniden Doğuş" adlı dizisinin final yapmasının ardından güzel oyuncu Asena Tuğal, kendisini İstanbul geccelerine attı.
Magazin - 26 Aralık 2016 20:45
Asena Tuğal, önceki akşam arkadaş grubuyla Arnavutköy'de bir barda eğlendi. Güzel oyuncu derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Asena Tuğal ile Şahin Irmak düğünü erteledi
Geccenin sonunda gazetecilere konuşan Tuğal, nişanlısı Şahin Irmak'la erteledikleri düğün tarihiyle ilgili konuşarak "2017 yılında evleneceğiz" dedi.
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