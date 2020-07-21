Netflix’in yerli yapımları arasında dikkat çeken Aşk 101 dizisi, Nisan ayında yayınlanmış ve büyük ilgi çekmişti. Dizinin 2. sezonu Aşk 102 adıyla yayınlanacak. Aşk 102'nin okuma provaları devam ediyor, çekimlere yakında başlanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Aşk 102 dizisine genç oyuncu Ece Yüksel de katıldı.
Ece Yüksel
Aşk 101 dizisinin devamı Aşk 102’ye yeni transfer!
Aşk 101'nin devamı olacak olan Aşk 102'ye yeni bir oyuncu daha katıldı.
21.07.2020 18:10 Dizi Galeri