Aşk 101 dizisinin devamı Aşk 102’ye yeni transfer!

Netflix’in yerli yapımları arasında dikkat çeken Aşk 101 dizisi, Nisan ayında yayınlanmış ve büyük ilgi çekmişti. Dizinin 2. sezonu Aşk 102 adıyla yayınlanacak. Aşk 102'nin okuma provaları devam ediyor, çekimlere yakında başlanacak.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Aşk 102 dizisine genç oyuncu Ece Yüksel de katıldı.Ece Yüksel