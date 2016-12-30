Aşk adamı Rüzgar Erkoçlar
Rüzgar Erkoçlar, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'yla romantik bir poz paylaştı.
Magazin - 31 Aralık 2016 03:00
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar aradığı aşkı Tuğba Beyazoğlu'nda buldu. Geçtiğimiz günlerde evlenmeyi düşündüklerini açıklayan Erkoçlar, sevgilisiyle şemsiye altında romantik bir pozu Instagram hesabından paylaştı. O fotoğrafın altına "Aşkla kalın" notunu yazan oyuncunun paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.İşte o paylaşım;
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Sevgilisi Rüzgar'a göz açtırmıyor!
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