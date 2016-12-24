Aşk mı kazanacak, öfke mi?

Dizi - 24 Aralık 2016 12:32

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 24. bölümünde; Azime ve Haşmet’in oyunuyla tuzağa düşen Hayat ve Murat… Kapıya horon ve kemençe ile dayanan bir Haşmet Dede… Peki amacı ne? Büyüklerin çabası Hayat ve Murat’ın evliliğini kurtaracak mı? Haşmet, Murat ve Hayat için uğraşırken Azime ile sevdası beklemediği bir yara alır. Öyle ki bu sızı Haşmet’i uzaklara götürecek kadar kuvvetlidir. Hayat’ın Murat’ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getirir. Murat yine bir seçim yapmak zorundadır. Aşk mı kazanacaktır, öfke mi?“Aşk Laftan Anlamaz”, kavgayla başlayıp aşkla devam eden heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!İşte "Aşk Laftan Anlamaz"ın 24. bölüm tanıtımları!24. BÖLÜM 1. FRAGMANI:24. BÖLÜM 2. FRAGMANI