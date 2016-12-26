Aşk sorusu Şükrü Özyıldız'ı utandırdı

Magazin - 27 Aralık 2016 00:30

Şükrü Özyıldız aradığı aşkı Rabia Yaman'da buldu

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Şükrü Özyıldız, bol bol fotoğraf çektirdi.Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Özyıldız, stil danışmanı sevgilisiyle ilgili soruları duyunca utangaç tavırlar sergiledi. Yakışıklı oyuncu, Rabia Yaman'la ilgili soruları gülümseyerek geçiştirdi.