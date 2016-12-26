Aşk sorusu Şükrü Özyıldız'ı utandırdı
Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz gün iş toplantısı için gittiği Akmerkez'de görüntülendi.
Magazin - 27 Aralık 2016 00:30
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Şükrü Özyıldız, bol bol fotoğraf çektirdi.
Şükrü Özyıldız aradığı aşkı Rabia Yaman'da buldu
Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Özyıldız, stil danışmanı sevgilisiyle ilgili soruları duyunca utangaç tavırlar sergiledi. Yakışıklı oyuncu, Rabia Yaman'la ilgili soruları gülümseyerek geçiştirdi.
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