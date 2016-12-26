Aşk sorusu Şükrü Özyıldız'ı utandırdı

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz gün iş toplantısı için gittiği Akmerkez'de görüntülendi.

Magazin - 27 Aralık 2016 00:30
Aşk sorusu Şükrü Özyıldız'ı utandırdı
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Şükrü Özyıldız, bol bol fotoğraf çektirdi.


Şükrü Özyıldız aradığı aşkı Rabia Yaman'da buldu

Şükrü Özyıldız aradığı aşkı Rabia Yaman'da buldu



Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Özyıldız, stil danışmanı sevgilisiyle ilgili soruları duyunca utangaç tavırlar sergiledi. Yakışıklı oyuncu, Rabia Yaman'la ilgili soruları gülümseyerek geçiştirdi.

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