Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin finali tüm gün sosyal medyada en çok konuşulanların listesinin (TT) başında kaldı. Ayrıca #AşkıMemnuVeda etiketi ile, Bihter, Behlül ve Matmazel karakterleri de TT’de tüm gün yer aldı.
Aradan geçen 10 yıla rağmen Aşk-ı Memnu, bir kez daha ekranın efsane dizisi olduğunu ispatladı.
Aşkı Memnu'nun finali yine çok konuşuldu!
Kanal D’nin adını klasikler arasına yazdıran efsane dizisi Aşk-ı Memnu, Çarşamba akşamı final bölümü ile yeniden izleyici karşısındaydı. Dizi milyonları ekrana kilitlerken, sosyal medyaya da damgasını vurdu. Hafta içi her gün tekrarları yayınlanan dizinin final tekrarı prime time’da izleyiciye nostalji yaşattı.
23.07.2020 15:00 Dizi Galeri