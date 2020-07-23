Aşkı Memnu'nun finali yine çok konuşuldu!

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin finali tüm gün sosyal medyada en çok konuşulanların listesinin (TT) başında kaldı. Ayrıca #AşkıMemnuVeda etiketi ile, Bihter, Behlül ve Matmazel karakterleri de TT’de tüm gün yer aldı.Aradan geçen 10 yıla rağmen Aşk-ı Memnu, bir kez daha ekranın efsane dizisi olduğunu ispatladı.