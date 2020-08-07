Aslı Bekiroğlu: "Sevgi arsızıyım"

Posta gazetesinin haberine göre; sevgilisi Can Koçkan ile Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran Aslı Bekiroğlu, “Nasıl bir aşıksınız?” sorusuna şu cevabı verdi:"Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili."