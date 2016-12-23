Aslı Enver salona girince o anonsu yaptılar!

Magazin - 23 Aralık 2016 10:05

Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen’in başrollerini paylaştıkları ‘Dönerse Senindir’ filminin galası, ünlü akınına uğradı. Çekimler boyunca sevgilisi Boz’a destek olan ve her fırsatta sete gittiğini söyleyen Aslı Enver, mekana girerken görevlilerin, “Lady giriş yaptı” anonsu çevredekileri şaşırttı. Gecce boyunca Enver’le yan yana gelmeyen Boz, “İzleyiciyi, eğlenceli bir romantik komedi bekliyor” dedi.İrem Sak, “En şanslı Murat Boz hayranıyım, bunu artık kabul ediyorum” deyince şarkıcı, “Filmde, herkes birbirine hayran. Ben de oyuncu arkadaşlarıma. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum” yanıtını verdi. Gecceye derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle katılan Allen’in yüzüne yaptırdığı taştan çiçek dövme ise dikkat çekti. Oyuncuyu, annesi Suna Yıldızoğlu da bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.KAYNAK: milliyet.com.tr