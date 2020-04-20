Aslı Enver’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri ifşa oldu!

İddialara göre Kerem Tunçeri ile Aslı Enver 1 ay önce arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Corona virüsü salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ettiği de konuşulanlar arasında.Bu aşk haberinin basına yansımasının ardından yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da istediği görüntüye ulaşabilmek için defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri’nin kendisine attığı mesajları ifşa etti!