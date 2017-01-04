Bilindiği gibi yarattığı saç bakım ürünleri markası ile her geçen gün büyüyerek sağlam ve emin adımlarla yükselen Aslı Hanım, hediyelik eşya ve aksesuar mağazasına gelerek alışveriş yaptı.
Her zaman olduğu gibi şık spor giyimi ve gülen yüzü ile objektifimize yansıyan Aslı Hanım, son yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı ailece büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti. Milletçe bir olup dik durup güçlü olmamız gerektiğini söyleyen Şen daha sonra eşi Metin Bey’in ortağı olduğu restorana giderek markası ile ilgili toplantı yaptı.
Aslı Şen'in Akmerkez turu..
İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Aslı Şen Akmerkez'de görüntülendi.Sosyete - 04 Ocak 2017 17:41
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