Aslıhan Doğan geldi, Arda Turan kaçtı

Magazin - 27 Aralık 2016 10:10

Ünlü futbolcu Arda Turan, önceki gecce aralarında Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz, Dilara Endican ve Sedef İybar'ın da bulunduğu arkadaşlarıyla Cihangir'deki Hazine adlı mekanda eğlendi.Ancak ünlü isimlerin bu eğlencesi, Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan'ın mekana gelmesiyle erken bitti.Arda Turan'ın yüzü eski sevgilisi Aslıhan Doğan'ı görünce birden asıldı. Eski sevgililer, mekandaki ortak arkadaşlarının da araya girmesiyle zoraki şekilde selamlaşsa da ikili arasındaki buzlar erimedi.Arda Turan bu selamlaşma sonrasında da apar topar kulüpten ayrıldı.