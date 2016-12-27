Ünlü futbolcu Arda Turan, önceki gecce aralarında Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz, Dilara Endican ve Sedef İybar'ın da bulunduğu arkadaşlarıyla Cihangir'deki Hazine adlı mekanda eğlendi.
Ancak ünlü isimlerin bu eğlencesi, Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan'ın mekana gelmesiyle erken bitti.
Arda Turan'ın yüzü eski sevgilisi Aslıhan Doğan'ı görünce birden asıldı. Eski sevgililer, mekandaki ortak arkadaşlarının da araya girmesiyle zoraki şekilde selamlaşsa da ikili arasındaki buzlar erimedi.
Arda Turan bu selamlaşma sonrasında da apar topar kulüpten ayrıldı.
Aslıhan Doğan geldi, Arda Turan kaçtı
Barcelona'da forma giyen Milli futbolcumuz Arda Turan, lige verilen yılbaşı tatili nedeniyle İstanbul’a geldi.Magazin - 27 Aralık 2016 10:10
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