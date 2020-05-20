Arda Turan, bayramları karıştırınca sosyal medyada tepki çekmişti. Aslıhan Doğan Turan ise eşine Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı şu mesajla destek oldu:
"Memleketimin sığ mantaliteli insanları artık başkalarının hayatlarını, sadece o hayatı yaşayamadıkları için eleştirmeyi, verilen emeği görmezden gelerek hadsizlik yapmayı artık bıraksa da insanlık adına ahlaki bir adim daha atsak."
Aslıhan Doğan'dan eşi Arda Turan'a destek: “Memleketimin sığ mantaliteli insanları..."
Aslıhan Doğan bayramları karıştıran eşi Arda Turan'a destek çıktı.
20.05.2020 16:04 Sosyete