Aslıhan Doğan'dan eşi Arda Turan'a destek: “Memleketimin sığ mantaliteli insanları..."

Aslıhan Doğan bayramları karıştıran eşi Arda Turan'a destek çıktı.

20.05.2020 16:04 Sosyete

Aslıhan Doğan'dan eşi Arda Turan'a destek: “Memleketimin sığ mantaliteli insanları..." Arda Turan, bayramları karıştırınca sosyal medyada tepki çekmişti. Aslıhan Doğan Turan ise eşine Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı şu mesajla destek oldu:

"Memleketimin sığ mantaliteli insanları artık başkalarının hayatlarını, sadece o hayatı yaşayamadıkları için eleştirmeyi, verilen emeği görmezden gelerek hadsizlik yapmayı artık bıraksa da insanlık adına ahlaki bir adim daha atsak."


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