Aslıhan Doğan'dan manidar paylaşım

Magazin - 30 Aralık 2016 15:00

Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan ilk kez konuştu!

Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a şok!

Arda Turan'dan ayrıldıktan sonra zor günler geçiren Aslıhan Doğan Instagram'da manidar bir paylaşım yaptı.Meriç Keskin'in 'Birkaç tavsiyem var' yazısına sayfasında yer veren Aslıhan Doğan'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı."Bir şarkın olsun. Senin olsun. Hayatına her giren insana “bu benim şarkım bak” diye dinlet.Tek bir parfümün olsun. Özdeşleşmek iyidir.Öyle bir sana ait olsun ki, bir yabancıda bile duysa “acaba burda mi” diye kokuyu duyanın gözü seni arasın..Bir tane en yakın arkadaşın olsun. Sadece kötü günde değil, iyi günde de aradığın ilk kişi olsun. Herkes gittiğinde “şanssızlığınıza” biraz gülün, biraz ağlayın..Bir tane çok büyük aşkın olsun. Rakıya bahane olsun. Bir dönem çok sevmiş ol, bir dönem nefret etmiş. Her şey küllendikten sonra tebessümle hatırla..Unutma masallar mutlu sonla, efsaneler kavuşamamakla biter..Bir evlat edin. Bir kedi olur, yada bir köpek de. Ama olsun. Birinin kahramanı olmak istersen bundan büyük fırsat olamaz. Sevmek çok güzel. Hele birde her koşulda sevilmek..Bol bol kitap oku. Biri seni derinden etkileyene kadar oku.. Bir hobin olsun. Kaçmak için. Dünyadan uzaklaşabildiğin. Onunla övün..Salaş bir restaurant edin. Patronundan garsonuna kadar tanı. Kafan mı bozuk, mekan dolu mu, sana yer açacakları kadar müdavimi ol. Bir masan olsun hep oturduğun..Bir şey iste. İmkansız olsun. Peşinden koş. Yorul. Defalarca vazgeç. Defalarca dene. Susmanın çaresizliğini de yaşa bağırmanın da. Uykuların kaçsın..Vakit ayırdığın bir ailen olsun. Yarın kaybettiğinde keşke daha çok zaman ayırsaydım demeyeceğin. Pişmanlık kötüdür. Bir daha geri getirmeye gücünün yetmedikleri için ise işkence. Kıymetini bil..Sınırların olsun aşılamayacak. Duvarların olsun yıkılamayacak..Bir alanın olsun metre karesi dert değil. Kapısını kapattığında gerçek sen olabildiğin. Dört duvardan birininin dibine çöküp ağlayabildiğin. Güçsüzlüğünü yaşayabildiğin.Sonra daha güçlü kalkabildiğin. Kaldığın yerden devam edebildiğin..."