Aslıhan Karalar'ın Çeşme tatili!

Çeşme tatiline devam eden Aslıhan Karalar, önceki gün Dalyan'da objektiflere yansıdı. 'Kuruluş Osman'da Burçin Hatun'u canlandıran oyuncu, plajda fit vücuduyla dikkatleri üzerinde topladı. Kız kıza denize giren Karalar, deniz içinde arkadaşının omzuna çıkarak fotoğraf çekti. Karalar ve arkadaşları daha sonra yemek yiyerek vakit geçirdiler.Aslıhan Karalar, 2017 yılında 20 yaşındayken 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olmuştu.