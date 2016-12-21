Aslışah Alkoçlar bilinmeyenlerini anlattı

Sosyetenin genç temsilcisi Aslışah Alkoçlar, Lidyana.com’a verdiği röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Sosyete - 22 Aralık 2016 02:04
Aslışah Alkoçlar bilinmeyenlerini anlattı
Çocukken manken olmak istediğini, deli dolu biri olduğu için insanlarla kolay iletişim kurduğunu söyleyen Alkoçlar, “Mutsuzsam hep dans ederim böylece hemen modum değişir” diyor.


- Birkaç cümleyle bize biraz kendinden bahseder misiniz?

23 yaşındayım. Aslan burcuyum. Enerjim çok yüksektir, deli doluyumdur. Spontane program yapmayı çok severim. Spor yapmayı çok seviyorum, haftada 4-5 gün spor yapıyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. İşletme okudum Londra’da. Yeni döndüm, şimdi belki master yapacağım.

- Sabahları kalkınca yaptığınız ilk şey nedir?

Sabahları uyanır uyanmaz bir saate yakın bir zamanı telefonda geçiriyorum. Snapchat, Instagram ve Whatsapp’a giriyorum. Güne öyle başlıyorum.

- Stil ikonunuz var mı?

Lena Perminova. Çok beğeniyorum onu, sezonun en yeni parçalarını çok güzel kombinliyor. Bu yüzden onu tercih ediyorum. Bir de çok güzel. Kıskanıyorum.

İşte o röportajın tamamı;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:lidyana.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aslışah Alkoçlar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SOSYETE HABERLERİ

  • Ebru Akel Sancak'ın dileği
  • Ahu Aysal Akmerkez'de
  • Rezzan Benardete turda
  • Zuma’da doğum günü kutlaması
  • Neslihan Kozanoğlu şehre indi
  • Siparişini aldı!
  • Bahar Şer ve Fatih Ürek'in keyfi
  • Davet öncesi alışveriş!
  • Sinan Uyanık'ın keyifli günü
  • Ünlü isimler kayak sezonunu açtı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!
  • "Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı!
  • Büyük merak uyandırdı!
  • Artık deşifre oldu!
  • Zuhal Topal izleyiciyi kandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Araları tekrar düzelecek mi?
Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
  • Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
  • Irina Shayk karnını böyle saklıyor!
  • Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
  • Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!