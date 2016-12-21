Aslışah Alkoçlar bilinmeyenlerini anlattı

Sosyete - 22 Aralık 2016 02:04

Çocukken manken olmak istediğini, deli dolu biri olduğu için insanlarla kolay iletişim kurduğunu söyleyen Alkoçlar, “Mutsuzsam hep dans ederim böylece hemen modum değişir” diyor.23 yaşındayım. Aslan burcuyum. Enerjim çok yüksektir, deli doluyumdur. Spontane program yapmayı çok severim. Spor yapmayı çok seviyorum, haftada 4-5 gün spor yapıyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. İşletme okudum Londra’da. Yeni döndüm, şimdi belki master yapacağım.Sabahları uyanır uyanmaz bir saate yakın bir zamanı telefonda geçiriyorum. Snapchat, Instagram ve Whatsapp’a giriyorum. Güne öyle başlıyorum.Lena Perminova. Çok beğeniyorum onu, sezonun en yeni parçalarını çok güzel kombinliyor. Bu yüzden onu tercih ediyorum. Bir de çok güzel. Kıskanıyorum.Kaynak:lidyana.com