Çocukken manken olmak istediğini, deli dolu biri olduğu için insanlarla kolay iletişim kurduğunu söyleyen Alkoçlar, “Mutsuzsam hep dans ederim böylece hemen modum değişir” diyor.
- Birkaç cümleyle bize biraz kendinden bahseder misiniz?
23 yaşındayım. Aslan burcuyum. Enerjim çok yüksektir, deli doluyumdur. Spontane program yapmayı çok severim. Spor yapmayı çok seviyorum, haftada 4-5 gün spor yapıyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. İşletme okudum Londra’da. Yeni döndüm, şimdi belki master yapacağım.
- Sabahları kalkınca yaptığınız ilk şey nedir?
Sabahları uyanır uyanmaz bir saate yakın bir zamanı telefonda geçiriyorum. Snapchat, Instagram ve Whatsapp’a giriyorum. Güne öyle başlıyorum.
- Stil ikonunuz var mı?
Lena Perminova. Çok beğeniyorum onu, sezonun en yeni parçalarını çok güzel kombinliyor. Bu yüzden onu tercih ediyorum. Bir de çok güzel. Kıskanıyorum.
İşte o röportajın tamamı;
Kaynak:lidyana.com
Aslışah Alkoçlar bilinmeyenlerini anlattı
Sosyetenin genç temsilcisi Aslışah Alkoçlar, Lidyana.com’a verdiği röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı.Sosyete - 22 Aralık 2016 02:04
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