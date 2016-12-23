Aslışah'tan Hadise-Hakan aşkına yorum yok!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki akşam bir davete katıldı.

Magazin - 23 Aralık 2016 21:29
Aslışah'tan Hadise-Hakan aşkına yorum yok!
Gecceye beyaz bir elbiseyle karılan Aslışah Alkoçlar'ı görenler "Aslışah, artık hayatında beyaz bir sayfa açtı" yorumları yaptı.


Anne Sabancı'dan Hadise'ye veto!

Anne Sabancı'dan Hadise'ye veto!



Bir yıl birlikte olduğu Hakan Sabancı ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan sosyetik güzel, eski sevgilisi ve Hadise birlikteliği için ise tek bir kelime dahi etmedi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Emrah mirasını açıkladı!
  • Zehra'nın eğlencesi çabuk bitti!
  • Gökhan sahneden nasıl düştü?
  • Aşk mı kazanacak, öfke mi?
  • Elçin Sangu 2 aylık hamile mi?
  • Dizisi bitiyor mu?
  • Evlilikte çatlak!
  • Ve sonunda evleniyorlar!
  • Emre Aydın'dan ilginç tespit!
  • Aşkı için mücadele ediyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
  • RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • "Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Damat adayından Hanife için şok iddia!
  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?
  • Dizisi bitiyor mu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
  • Emre Aydın: Tarkan bugün çıksaydı ‘Megastar’ olamazdı!
  • Aşkı için mücadele ediyor!
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti!
  • Sertab Erener halka açıldı!
  • Bengü oyuncu mu oluyor?
Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?