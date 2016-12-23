Aslışah'tan Hadise-Hakan aşkına yorum yok!
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki akşam bir davete katıldı.
Magazin - 23 Aralık 2016 21:29
Gecceye beyaz bir elbiseyle karılan Aslışah Alkoçlar'ı görenler "Aslışah, artık hayatında beyaz bir sayfa açtı" yorumları yaptı.
Anne Sabancı'dan Hadise'ye veto!
Bir yıl birlikte olduğu Hakan Sabancı ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan sosyetik güzel, eski sevgilisi ve Hadise birlikteliği için ise tek bir kelime dahi etmedi.
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