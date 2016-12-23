Aslışah'tan Hadise-Hakan aşkına yorum yok!

Magazin - 23 Aralık 2016 21:29

Anne Sabancı'dan Hadise'ye veto!

Gecceye beyaz bir elbiseyle karılan Aslışah Alkoçlar'ı görenler "Aslışah, artık hayatında beyaz bir sayfa açtı" yorumları yaptı.Bir yıl birlikte olduğu Hakan Sabancı ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan sosyetik güzel, eski sevgilisi ve Hadise birlikteliği için ise tek bir kelime dahi etmedi.