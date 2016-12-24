İŞTE O ANLAR:
Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?
Athena Gökhan verdiği bir konser sırasında sahneden düşmüş...Magazin - 24 Aralık 2016 13:30
O Ses Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde seyirciyi gülümseten bir olay yaşandı. Yarışmaya yarışmacı olarak katılan Uğur Seda Boyacı, Gökhan Özoğuz'la ilgili ilginç bir anısı paylaştı. Hayatında gittiği ilk konserin Athena konseri olduğunu söyleyen Boyacı o konserde Gökhan'ın sahneden düştüğünü söyledi. Jüri üyelerini ve seyircileri güldüren bu söylemin ardından Gökhan ve Hakan sahnede yaşananları anlattı.
İŞTE O ANLAR:
İŞTE O ANLAR:
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Bağlantılar: O Ses Türkiye, Uğur Seda Boyacı, Athena, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz
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