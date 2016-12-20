Avrasya Tüneli açıldı!

Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi açıldı.

Yaşam - 20 Aralık 2016 16:13
Avrasya Tüneli açıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrasya tünelinden geçişlerin yılbaşına kadar 15 TL olacağını ve toplanan gelirin Aile ve Sosyal politikalar bünyesinde, şehitlerin aileleri için açılan hesaba aktarılacağını duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

*Kıtaları birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin İstanbulumuz'a ve Türkiyemiz'e hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

*İnşallah yeni havalimanımızı (3. Havalimanı) 2018’in şubat ayında, 26 şubatında devreye almış olacağız.

Kaynak:hurriyet.com.tr
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