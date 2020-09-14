Ayben Ersoy "İyileştim" dedi!

Genç şarkıcı Ayben Ersoy; Hit şarkıların söz yazarı ve bestecisi Deniz Erten şarkısıyla bir gün dediği hayalini gerçekleştirdi ve İyileştim dedi. Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan İyileştim , dört gün içinde 200 bin görüntülenmeyi geçti. Şarkı ilk günden hızlı bir şekilde beğeni almaya devam ediyor."İyileştim" adlı şarkının sözü Deniz Erten'e , müziği Deniz Erten ve Onur Çamur'a, düzenleme ise ; Gürsel Çeliğe ait. Video klip ise: Erman Çaltı yönetmenliğinde özel görüntülerle