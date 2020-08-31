Ayça Ayşin Turan'dan izin günü pozu

Makyajsız haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, fotoğrafa "İzin günüm" notunu düştü. Set dışında makyaj yapmadığını dile getiren Turan, cildini dinlendirdiğini söyledi.Güzel oyuncu, "Özel bir şey kullanıyor musunuz?" sorusuna da "Nemlendirici ve güneş koruyucu kremimi eksik etmiyorum. Bol su tüketiyorum" şeklinde yanıt verdi.Turan, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, şöhret ve popülerlik hakkındaki soruya yanıt vermiş ve "Şöhret ve popülerlik benim ilgi alanım değil. Hatta bunlar gerçeklikten uzak bir algı hali; bu iki şey oyunculukla, yani göz önünde olmakla gelen bir paket. Aslında bu meslekte olan çoğu kişi benim gibi normal hayatlar yaşayan insanlar, ekran önünde parlak, efektli bir dünya var ve oradan ayrıldığımız da duygularıyla gerçek bir dünya. Şöhret ve popülerliğin gelip geçici olduğunu bilerek yoluma devam ediyorum; benim için önemli olan ailem, sevdiklerim ve yaptığım işlerin kalıcı olması" demişti. (Kaynak: milliyet.com.tr)