Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz şarkı!

Arıza’nın yayınlanan yeni bölümünde ekrana gelen bu sahneler için Halide’yi canlandıran başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan stüdyoya girdi. Fikri Karayel imzalı "Yol" adlı parçayı “Arıza” dizisi için seslendiren güzel oyuncu, sesi ve performansı ile beğeni topladı.Nefesler Arıza’nın 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümü için tutuldu.Heyecan dolu gelişmeleriyle Arıza, 1 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV’de!