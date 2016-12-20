Ayrılık iddiasına 'selfie'li cevap!

Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift, Selin Şekerci ve Kaan Taşaner şu sıralar Paris'te aşk tazeliyor.

Magazin - 21 Aralık 2016 02:00
Ayrılık iddiasına 'selfie'li cevap!
Birlikte rol aldıkları "Rengarenk" dizinin ekran ömrü kısa olunca bu sezonun dinlenerek geçiren Selin Şekerci ve Kaan Taşaner, bu fırsatı yurtdışı tatiliyle değerlendiriyor. Paris'te aşk tazeleyen çift, kentin turistik mekanlarını gezmeyi de ihmal etmiyor.


Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'in sokak ortasında tartışması

Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'in sokak ortasında tartışması



Geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı iddiaları ortaya atılan aşıklar, Paris tatilinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak çıkan haberlere bir nevi cevap vermiş oldu.


Önceki gün Paris'te turistlerin uğrak mekanı Notre-Dame Katedrali'ne ziyaret eden Şekerci ve Taşaner, bu gezinti esnasında çektikleri selfie pozunu Instagram'da paylaştı. Çifti birbirine çok yakıştıran hayranları o kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

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