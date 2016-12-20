Ayrılık iddiasına 'selfie'li cevap!

Magazin - 21 Aralık 2016 02:00

Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'in sokak ortasında tartışması

Birlikte rol aldıkları "Rengarenk" dizinin ekran ömrü kısa olunca bu sezonun dinlenerek geçiren Selin Şekerci ve Kaan Taşaner, bu fırsatı yurtdışı tatiliyle değerlendiriyor. Paris'te aşk tazeleyen çift, kentin turistik mekanlarını gezmeyi de ihmal etmiyor.Geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı iddiaları ortaya atılan aşıklar, Paris tatilinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak çıkan haberlere bir nevi cevap vermiş oldu.Önceki gün Paris'te turistlerin uğrak mekanı Notre-Dame Katedrali'ne ziyaret eden Şekerci ve Taşaner, bu gezinti esnasında çektikleri selfie pozunu Instagram'da paylaştı. Çifti birbirine çok yakıştıran hayranları o kareyi beğeni yağmuruna tuttu.