Azra Akın’dan çift maskeli önlem!

Azra Akın, Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Leopar desenli maskesi ile dikkat çeken Azra Akın'ın çift maske takarak önlem alması dikkat çekti. Oyuncu, "Koronavirüsle mücadele veriyoruz ama bir şekilde çalışmamız ve yaşamamız gerekiyor. Bizden daha kötü durumda olan insanlar var, onları düşünmemiz lazım. Umarım en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşuruz" şeklinde konuştu.