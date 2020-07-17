Baba olan Necip Memilli'den duygusal paylaşım!

Oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz günlerde baba oldu. Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Memili, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Kızı Asya'nın yüzünün görünmediği bir fotoğrafı yayınlayan 40 yaşındaki Necip Memili, paylaşımına şu notu düştü:"Bu hayatımıza renk ve neşe getirdin, tabi uykusuzluk ve daha bir sürü... Ama bu hayatta bir insanın başına gelen en güzel şey evladı sanırım. Hoş geldin başıma gelen en güzel şey..."