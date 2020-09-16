İlay büyük sırrın peşinde
Eda’nın bazı söz ve hareketlerinden şüphelenen İlay, Egemen’e Deniz’le ilgili şok edici bir soru soruyor: senin oğlun olabilir mi? Egemen için uzak bir ihtimal olsa da İlay’ın aklında soruyu cevaplamak için bir yol var.
“Sen hala Süleyman’ı bitirmek istiyor musun?”
Diğer yandan İrfan, Süleyman sorununun nihai çözümü için Ayşe’ye gidiyor. İrfan’ın Süleyman’la ilgili ulaştığı yeni ipuçları yepyeni bir plan kurmasını sağlıyor. Ayşe’nin buna ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.
Babil’den yeni tanıtım yayında!
Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Onur Saylak’ın yer aldığı STAR TV’de yayınlanan Babil dizisinin 12. bölümünden yeni tanıtım geldi.
16.09.2020 13:15 Dizi Galeri