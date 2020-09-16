Babil’den yeni tanıtım yayında!

Eda’nın bazı söz ve hareketlerinden şüphelenen İlay, Egemen’e Deniz’le ilgili şok edici bir soru soruyor: senin oğlun olabilir mi? Egemen için uzak bir ihtimal olsa da İlay’ın aklında soruyu cevaplamak için bir yol var.Diğer yandan İrfan, Süleyman sorununun nihai çözümü için Ayşe’ye gidiyor. İrfan’ın Süleyman’la ilgili ulaştığı yeni ipuçları yepyeni bir plan kurmasını sağlıyor. Ayşe’nin buna ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.