Bade İşcil 'Eski Sevgili'yle ekranlara dönüyor

Magazin - 24 Aralık 2016 00:45

Bade İşçil müjdeyi verdi!

Malkoç Süalp ile evlendikten sonra anne olan oyuncu Bade Süalp, uzun bir aranın ardından "Eski Sevgili" filmiyle oyunculuğa geri dönüyor.Süalp ile evliliğini geçtiğimiz haziran ayında noktalayan İşçil, ayrılığın ardından her fırsatta ekrana ve beyazperdeye döneceğini söylemişti.Son olarak Kuzey Güney dizisinde rol alan güzel oyuncu, Eski Sevgili filminde Tolgahan Sayışman ile birlikte rol alacak. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yapacağı filmde Sayışman ve İşcil, birbirini unutamayan eski sevgilileri canlandıracak.