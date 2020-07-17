Bade İşçil oğluyla kanoda!

Oyuncu Bade İşçil, ailesiyle Bodrum tatiline devam ediyor. Annesi ve oğlu ile tatil yapan İşçil, önceki gün oğluyla kanoya bindi. Kanoyla turlayan anne oğul, su altındaki balıkları izledi. Bade İşçil, yorulunca küreği Azur'a vermeye çalıştı. Azur, 'Ben böyle iyiyim' diyerek annesini geri çevirdi.Bindiği kanoyu iskeleye kendi yerleştiren 36 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.